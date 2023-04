l Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo: “Arriva la bella stagione e i lavori sulla SP 168/1 rimangono fermi”

Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo : “Arriva la bella stagione e i lavori sulla SP 168/1 rimangono fermi”. Richieste delucidazioni anche per la pulizia e bitumazione delle strade provinciali nel territorio di Marcellinara

Era l'8 febbraio scorso ed il Presidente della Provincia di Catanzaro Mormile ed il Consigliere Regionale Montuoro dichiaravano entusiasti:"“una buona notizia che pone fine a una vicenda che ha creato non pochi disagi alla popolazione e alle attività produttive di quell’area, ma che non è dipesa dalla volontà della Provincia, che si trova a dover affrontare difficoltà economiche non di poco conto. Ma nonostante questo, non è mancata la determinazione ad intervenire per risolvere una problematica altamente penalizzante...il territorio potrà nuovamente fruire del tratto di strada provinciale, che da sempre si è rivelato essenziale per il traffico veicolare della zona”.

"Peccato che sono trascorsi due mesi ed i lavori di ripristino della provinciale SP 168/1, chiusa da due anni per il crollo del muro circostante, sono fermi e sarebbe utile capirne il motivo": con queste parole il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo chiede conto al Presidente della Provincia Mormile e al Consigliere Montuoro riguardo una situazione che sembra rappresentare l'ennesima beffa per il territorio.

"Non mi stancherò mai - ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo- di incalzare Provincia e Consigliere Regionale per consentire la riapertura di questa strada provinciale che rimane l'unico percorso alternativo alla strada statale 280 dei Due Mari. Proseguirò a denunciare inerzia e ritardi fino a quando non vedremo finalmente riaperto il tratto interessato. Rimaniamo preoccupati - ha rimarcato il Sindaco Vittorio Scerbo - per il lento andamento dei lavori, senza spiegazioni ufficiali da parte della Provincia; il muro crollato rimane lì quasi a testimoniare il dissesto che sappiamo interessare l'ente intermedio catanzarese".

"È da febbraio - ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo - che tutti i passanti vedono un'impalcatura sotto il pontino che sovrasta la strada provinciale, al momento senza addetti. Possibile che ci troviamo di fronte a lavori difficili di ripristino? Aspettiamo fiduciosi la nuova nota a firma del Presidente e del Consigliere Regionale e con l'occasione gli chiediamo anche di sapere cosa fare per la pulizia delle strade provinciali che attraversano Marcellinara perché alcuni tratti non vedono operai da due anni, coincidenti tra l'altro con la chiusura della SP 168/1, e domandiamo come mai la bitumazione della SP 167/1 non ha in alcun modo interessato il tratto disconnesso che attraversa il centro urbano di Marcellinara. I cittadini ne saranno riconoscenti".