La Befana dei Vvf in visita al reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme

La Befana dei Vigili del Fuoco in visita al reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme

La Befana dei Vigili del Fuoco ha portato i suoi doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II. Una visita che è ormai una tradizione del giorno della vigilia dell’Epifania, ma che non smette di sorprendere grandi e piccini, ricoverati nella struttura.

La vecchietta più amata dai bambini è arrivata con la sua scopa, scortata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme, nel reparto di Pediatria dove è stata accolta dal personale ospedaliero.

Accompagnata dalla responsabile del reparto Dott.ssa Mimma Caloiero e dal personale sanitario, la Befana si è diretta con il suo sacco ricolmo di calze con dolciumi nella corsia dove sono in cura i bambini per far trascorrere loro e ai loro genitori un piccolo momento di felicità.

Un ringraziamento al personale medico del reparto di Pediatria ed alla direzione sanitaria dell'ospedale che ha collaborato alla realizzazione dell’evento.