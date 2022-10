La Diretta. Si vota per il presidente della Camera Video

Iniziata la quarta votazione per la presidenza della Camera. Centrodestra su Fontana, il Pd ha proposto Maria Cecilia Guerra, Azione-Iv voterà Matteo Richetti e il M5s Cafiero De Raho Dalle ore 10:30 il voto, è sufficiente la maggioranza assoluta

Alle ore 10:30 sono riprese le votazioni per l'elezione del presidente della Camera, si riparte dal quarto scrutinio. Per le tre votazioni di ieri, concluse senza esito, erano necessari i due terzi dei voti (comprese le schede bianche e nulle per il 2° e 3° scrutinio). Per eleggere oggi la terza carica dello Stato sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Il centrodestra unito dispone di 237 voti, sulla carta.