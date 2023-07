La Dirigente dell’IC Don Milani Sala di Catanzaro Prof.ssa De Luca premiata a Malta.

La Dirigente dell’IC Don Milani Sala di Catanzaro Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca premiata a Malta.

Nella splendida cornice di Malta, durante il 17.mo Meeting Internazionale Multikulturalità, il Presidente Mariano Campolo, ha consegnato il premio di Eccellenza alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Don Milani Sala di Catanzaro – Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca - per l'impegno profuso nel diffondere i valori del progetto Multiculturalità.

L’I.C. Don Milani riceve inoltre dal Direttore della Link school of English, Roger De Gaetano, l'attestato di Scuola Capofila provinciale nell’ambito del progetto AMCM Multiculturalità.

Un premio e un riconoscimento che riflette la grande tenacia della Dirigente nell'abbracciare nuove sfide per migliorare l’offerta formativa della Scuola da lei diretta e che riflette altresì un grande lavoro di squadra. Una squadra composta da una capitale umano e professionale che la Dirigente De Luca ha saputo compattare e tenere unito, valorizzando le qualità e abilità di ogni singolo componente, tra docenti e personale scolastico.

Tra tutti, all'interno di questo progetto sulla Multiculturalità, figurano il primo collaboratore, ins. Concetta Passafaro e il referente Prof. Carmine Iannibelli, ma, come ha avuto modo di affermare la DS De Luca “la forza dell’I.C. Don Milani è il risultato della passione e dell’impegno di tutti i docenti, personale scolastico, educatori, che ogni giorno si spendono al massimo per la crescita umana e culturale delle nostre alunne e dei nostri alunni”.

Ecco il suo biglietto da visita. Forse, anzi, sicuramente, anche per questo è così amata dal suo Team, da alunni e genitori: perché la sua voglia di condividere è più grande di quello che, per chiunque altro, potrebbe essere il semplice personale orgoglio per aver ricevuto un riconoscimento di eccellenza.

Di questo ha bisogno la Scuola: di chi opera ogni giorno per raggiungere tutti insieme nuovi traguardi. È proprio questa la vera eccellenza. Complimenti DS De Luca.