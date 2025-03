La giurista e giornalista Mariarita Cupersito al Parlamento europeo di Strasburgo: "Importante difendere la democrazia"

La giurista e giornalista italiana Mariarita Cupersito si trova in questi giorni a Strasburgo in occasione della plenaria sul ReArm Eu presso la sede del Parlamento europeo, dove la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha incassato il sostegno per il piano di riarmo con cui l’esecutivo comunitario intende procedere verso la costruzione di una difesa comune e una capacità di deterrenza europea.

In occasione della sua visita al Parlamento Ue, la Cupersito non ha tralasciato di assumere posizione sulla centralità del ruolo dell'Europa nella difesa della democrazia.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista e scrittrice, Mariarita Cupersito è associata all'International Institute for Strategic Studies ed è Ambasciatrice Globale per l’Italia al Global Council for Responsible AI; partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite; si occupa da anni di geopolitica, diritti umani, etica dell'intelligenza artificiale e disparità di genere e ha collaborato, tra gli altri, con l'Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris- Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche.