La giurista e giornalista Mariarita Cupersito selezionata per il Programma Ambasciatori dell'Institute for Economics & Peace

La giurista e giornalista italiana Mariarita Cupersito è stata selezionata per partecipare al Programma Ambasciatori dell'Institute for Economics & Peace (IEP), think tank di fama internazionale con base in Australia e varie sedi nel mondo, che ha influenzato in modo significativo le narrazioni globali su questioni di sicurezza, difesa, terrorismo e sviluppo.

Il programma si svolgerà nelle prossime settimane e riunisce ambiziosi professionisti provenienti da tutto il mondo per esplorare e approfondire approcci innovativi, comprendere le tipologie di conflitto globale e promuovere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza collettiva.

Mariarita Cupersito vanta già una carriera internazionale di alto profilo: oltre ad essere avvocato e funzionaria ministeriale è anche giornalista, scrittrice ed esperta di geopolitica. Il suo impegno in molteplici campi l’ha portata a collaborare con importanti istituzioni globali.

Attualmente, è associata all’International Institute for Strategic Studies ed è stata nominata Ambasciatrice Globale per l’Italia al Global Council for Responsible AI, nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Lord di Londra, nonché per Women Empowered Global; partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite. Nel corso degli anni, ha collaborato con enti di rilievo come l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e la rivista Opinio Juris – Law and Politics Review. I suoi studi e articoli sono stati citati in numerose pubblicazioni internazionali, ricerche accademiche e tesi universitarie.