La ministra del Turismo Santanchè oggi in Senato sul caso Visibilia

Per i chiarimenti del caso dopo le controversie emerse a seguito del servizio d’inchiesta della trasmissione di Rai3, condotte da Report sullo stato di insolvenza delle sue società, la ministra del Turismo Santanchè interverrà a Palazzo Madama alle ore 15 per spiegare i fatti. “Risponderò su tutto” ha fatto sapere la ministra - “sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia".

La ministra esporrà la sua difesa mentre la premier Giorgia Meloni sarà a Varsavia. La premier, con i suoi, continua a dirsi tranquilla, ma di certo un eventuale rinvio a giudizio imporrebbe le dimissioni della ministra che intanto a fine maggio scorso ha vincolato la sua villa in centro a Milano da 6 milioni di euro per garantire i creditori.

Santanchè prenderà la parola per mezz'ora, a seguire non ci sarà alcun voto, il suo discorso verterà solo sull'informativa, cui seguirà il dibattito in Aula con 5 minuti di intervento per ciascun gruppo.

Mentre la maggioranza è compatta e pronta a avallare e supportare la posizione della ministra, le opposizioni valuteranno la possibilità di presentare una mozione individuale di sfiducia, anche se non tutti nel centrosinistra sono dello stesso parere. Una manovra che metterebbe in seria difficoltà e imbarazzo il governo, in quanto nell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano emergerebbero condotte che, se confermate, porterebbero le società Visibilia e Ki group finite nel mirino dei pm milanesi verso i reati di bancarotta, falso in bilancio, fornitori non pagati, esposizioni con le banche per centinaia di migliaia di euro e anche dipendenti licenziati senza aver mai ricevuto il Tfr.