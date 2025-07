La New Generation Racing pronta a sfidare la Giarre Montesalice Milo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Saranno cinque i piloti della Scuderia Catanzarese New Generation Racing al via di Giarre e la gara in provincia di Catania, sarà valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita e si correrà dal 4 al 6 Luglio. Obiettivi ben precisi per i piloti della scuderia, che punteranno ad accumulare punti in chiave campionato.

Nelle Bicilindriche, saranno due i piloti al via con Gianfranco Mercuri su Fiat 126 di gruppo 2 e Angelo Mercuri su Fiat 500 di gruppo 5. Entrambi i piloti arrivano alla Giarre Montesalice Milo con fiducia e sarà fondamentale continuare sulla buona scia dei precedenti risultati. In una categoria dove la concorrenza sarà folta, li aspetta un impegno non da poco, ma questo non scoraggia i due Mercuri che sono pronti alla battaglia.

Nel CIVM Sud, sarà della lotta Alessandro Cappello che torna sulla sua Peugeot 106 e prenderà il via in RS Plus 1400, con il pilota Siculo che punterà ad un bel risultato per confermare quanto di buono è abituato a fare. Ci sarà anche l'esperto Saverio Scerbo che sulla sua Renault Clio Williams cercherà di ottenere risultati positivi nel gruppo A-S in classe 2000, pur sapendo di come gli avversari proveranno a spingere per mettersi davanti.

Ci sarà anche l'esperto Catanzarese Francesco Ferragina, che vorrà confermare, e perché no, migliorare il podio ottenuto all'Etna. Ferragina sarà al via con la sua piccola Elia Avrio St09, che confluisce in E2SC-SS 1600.

Il programma della gara prevede verifiche di rito nella giornata di venerdì, seguite da due manche di prova al sabato che daranno modo ai piloti di prendere le misure. Nella giornata di domenica saranno disputate due manche di gara che determineranno i risultati finali.

New Generation Racing

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti