La New Generation Racing verso il Bondone

Sfida affascinante e che profuma di un ennesimo traguardo raggiunto per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che dal profondo sud si schiererà alla celebre Cronoscalata Trento Bondone arrivata alla 74^ edizione e che taglierà il traguardo del centenario. Saranno due i portacolori NGR al via della gara Trentina, che sarà valida per il Campionato Europeo della Montagna, per il Campionato Europeo della Montagna Storiche, per il Campionato Italiano Supersalita e per il CIVM Nord. Già esserci sarà comunque un successo per il fascino che questa gara ha sempre riservato e per la storia che ha saputo raccontarci. Sugli impegnativi 17.300 metri, la New Generation Racing entra in scena.

Per l'occasione risponde presente il pilota di Tiriolo Antonio Paone, che per questa esperienza al Bondone sarà al via sulla Wolf GB08 Thunder in E2SC-SS 1600. Sfida sicuramente stimolante, ma allo stesso tempo da godersi al massimo, sapendo di dover battagliare in una classe con quasi venti validissimi avversari, dove Paone cercherà di far prevalere la propria esperienza, nonostante sia al via con un 1000 ma inserito nella classe unica 1600.

Altra pedina dello scacchiere NGR sarà Giovanni Paone, che vorrà indubbiamente anche lui assaporare questa bella avventura e lo farà a bordo della sua Fiat 127 di E1 1400. Paone dal canto suo, sa quanto impegnativo sia il Bondone, ma questo non lo scoraggia ed anzi sarà uno stimolo in più per un risultato positivo e per andare all'attacco, nonostante con una 1150 sia accorpato alle 1400.

Programma del fine settimana che prevede le verifiche di rito nella giornata odierna. Domani si svolgeranno le prove su due manche a partire dalle 9, mentre domenica si affronterà la gara in manche unica con il via previsto alle 9.30.

Ufficio Stampa New Generation Racing