La piccola Indi Gregory muore, lasciando il papà arrabbiato

"La tragica storia di Indi Gregory: Una Battaglia per la Vita, la Dignità e il Cuore Spezzato" Sotto titolo: "La lotta di una bambina affetta da una malattia incurabile, che ha toccato il cuore di tutti prima della sua tragica morte"

Indi Gregory, una bambina di 8 mesi, affetta da una grave patologia mitocondriale, è purtroppo deceduta stanotte. La sua malattia era incurabile, e da sabato era senza i sostegni vitali. Il governo Meloni aveva concesso la cittadinanza per consentirle di essere trasferita al Bambino Gesù di Roma, ma venerdì le corti del Regno Unito avevano disposto lo stop ai trattamenti vitali e il trasferimento in un hospice.

Il papà di Indi, Dean Gregory, ha condiviso il suo dolore e la sua frustrazione, dichiarando: "Siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna" dopo la morte di sua figlia. Ha anche sottolineato come i tribunali abbiano non solo tolto la possibilità di vivere a Indi ma anche la dignità di morire nella sua casa. Dean ha espresso la sua determinazione nel preservare la memoria di sua figlia, affermando che non potranno mai prendere la sua anima.

È una storia che mette in luce le sfide legate alle decisioni mediche e legali in situazioni complesse come queste. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori dettagli su questo argomento, non esitare a chiedere. (Immagine dal web)