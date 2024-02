La riconferma di Filippo Mancuso come Presidente del Consiglio Regionale: un atto di fiducia e equilibrio

Il voto favorevole dei Noi Moderati sottolinea l'importanza della sua figura nel garantire il corretto funzionamento istituzionale e il riequilibrio territoriale nella Calabria centrale.

La riconferma di Filippo Mancuso alla carica di Presidente del Consiglio Regionale non è solo un atto politico, ma è la riconferma di un atto di fiducia che la maggioranza ed in primis il Presidente Occhiuto e, parte della minoranza, gli ha riconosciuto per aver sin qui svolto la sua alta funzione con equilibrio e moderazione.

La rielezione del Presidente Mancuso, non è solo una garanzia per il corretto funzionamento del Consiglio, ma rappresenta anche per l’Area centrale della Calabria (Catanzaro, Crotone e Vibo V.) una importante presenza, utile a riequilibrare il gap con gli altri territori, anche per la sua capacità di interagire con gli altri consiglieri regionali e per la sua operatività.

Per queste ragioni il voto favorevole alla sua rielezione è stato espresso da Noi Moderati con assoluta convinzione e con l’intento di continuare un importante dialogo funzionale all’adozione di atti concreti.

Al Presidente Mancuso e a tutto l'Ufficio di Presidenza va il nostro augurio di buon lavoro.

Antonello Talerico

Coordinatore Regionale Noi Moderati e Consigliere Regionale