La Vergine Maria è piena di grazia dal primissimo istante della sua vita (Video)

Possiamo applicare a Lei in modo perfettissimo l’immagine del vaso e del vasaio. Dio è il Vasaio. La vergine Maria è il Vaso. È il Vaso che non oppone alcuna resistenza, neanche di un solo peccato veniale, di una sola “innocente” trasgressione. La Vergine Maria si lascia lavorare da Dio e diviene l’opera più eccellente nella sua creazione. Maria non fu del diavolo neanche per un istante. Dal concepimento alla sua gloriosa assunzione in Cielo in corpo ed anima fu sempre piena di grazia. Lei mai ha conosciuto il male.





Continua ascoltando il video racconto....

Don Francesco Cristofaro

