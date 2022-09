Lamezia Terme. Rogo in appartamento al 5° piano, tempestivo l’intervento dei Vvf

LAMEZIA TERME (CZ) 17 DIC - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme sta attualmente operando in viale Marconi nel comune di Lamezia Terme per incendio abitazione.

Interessato dal rogo il locale cucina di un appartamento posto al quinto piano. Al momento dell'incendio nell'abitazione la sola proprietaria che abbandonava i locali ed avvisava i soccorsi.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme. Completamente distrutta la cucina, annerimento delle pareti a causa del fumo nei rimanenti locali.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone ed alla struttura. Causa del rogo probabile corto circuito, ulteriori accertamenti in corso.