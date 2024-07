Catanzaro: 25 maggio 2024 - Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Campagna di sensibilizzazione permanente della Polizia di Stato.

CATANZARO - Sabato, 25 maggio 2024, nella ricorrenza della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la Polizia di Stato sarà impegnata con varie iniziative su tutto il territorio nazionale nella campagna di informazione e di sensibilizzazione.

Due le iniziative provinciali organizzate dalla Questura di Catanzaro: una presso la terrazza Mario Saliceti nel quartiere di Catanzaro Lido e l’altra su Corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme, dove, per l’intera mattinata, personale specializzato della Polizia di Stato sarà presente con un punto informativo sui rischi relativi alla scomparsa dei bambini in età scolare e sulle azioni per prevenire il grave fenomeno.

Un impegno che, soprattutto, mira ad un’opera di sensibilizzazione sulle svariate situazioni di pericolo in cui possono incorrere i bambini. Inoltre, i poliziotti forniranno informazioni utili per prevenire altri fenomeni ricorrenti quali bullismo, maltrattamenti e violenza di genere.

Sarà distribuito il materiale informativo realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, contenente anche i numeri telefonici da contattare in caso di necessità e bisogno di aiuto e ulteriori informazioni da scaricare dal web.