Previsioni Meteo: un weekend di contrasti con temporali e schiarite

Il prossimo weekend vedrà l'Italia attraversata da un fronte temporalesco, con previsioni che indicano condizioni meteorologiche variabili tra Sabato 25 e Domenica 26 Maggio. La causa principale è una profonda area di bassa pressione situata sull'Europa centro-occidentale, che continua a spingere correnti fredde e instabili cariche di precipitazioni dal Nord Atlantico verso il nostro Paese.

Sabato 25 maggio: temporali al centro-nord

Già da Sabato 25 Maggio, l'ingresso del fronte temporalesco porterà forti precipitazioni in particolare sulle regioni del Centro-Nord, sulla Puglia settentrionale e sulla Sicilia. Non si esclude il rischio di grandinate, dato il contrasto accentuato tra masse d'aria diverse, un fenomeno che si è verificato frequentemente nelle ultime settimane. Tuttavia, come è tipico di questa stagione, non si prevede pioggia continua per tutto il weekend; ci saranno anche momenti asciutti e soleggiati, seppur interrotti da improvvisi rovesci temporaleschi.

Domenica 26 maggio: rovesci al sud e schiarite al nord

Domenica 26 Maggio, il fronte temporalesco si sposterà verso il Sud, provocando diversi rovesci temporaleschi e qualche pioggia sulle zone interne del Centro, specie durante le ore pomeridiane. La novità più rilevante degli ultimi aggiornamenti riguarda il Nord e parte del Centro, in particolare il versante tirrenico, dove si prevede un generoso soleggiamento accompagnato da un deciso aumento delle temperature, con punte massime che potrebbero raggiungere i 25-26°C.

Attesa per una svolta: l'anticiclone in arrivo

Per una stabilizzazione più generale del tempo, si dovrà attendere verosimilmente la prossima settimana, quando l'anticiclone tenterà di guadagnare spazio sul bacino del Mediterraneo, portando con sé condizioni meteorologiche più stabili e temperature in aumento.

Preparatevi quindi a un weekend di contrasti, con temporali e schiarite che si alterneranno su gran parte del territorio italiano.