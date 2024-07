Ponte Stretto. Ferrante (Mit), È investimento su sviluppo sistema-Paese, va intitolato a Berlusconi

MILANO - "La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è un obiettivo di importanza strategica: rappresenta un'Italia moderna, sempre più connessa e all'altezza delle grandi nazioni, un investimento sullo sviluppo del sistema-Paese". Così Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT, in una intervista a "Politica". "A fronte di una previsione di costi pari a 12 miliardi di euro - ha proseguito - l'impatto stimato sull'economia è di 20 miliardi di euro: è evidente la sostenibilità di quest'opera, ma anche la straordinaria opportunità che rappresenta", con "benefici in termini occupazionali, ambientali e di impulso alla crescita.

Il Ponte rappresenta tutta l'eccellenza ingegneristica tricolore e sono orgoglioso di poter rivendicare che si tratta di un'opera targata Forza Italia, frutto dell'intuito politico di Silvio Berlusconi. Il#8232;nostro Presidente è stato il primo a credere seriamente nel Ponte e ha promosso il progetto che è stato scelto come attuale base per la realizzazione dell'opera. Per questo merita un giusto tributo da parte del Governo e di tutto il Paese: il Ponte sullo Stretto va intitolato a Berlusconi". Per quanto riguarda il gap tra Nord e Sud, Ferrante ha sottolineato: "Il Mezzogiorno ha bisogno di investimenti sulle infrastrutture per tornare a crescere ed essere sempre più competitivo.

Abbiamo già iniziato a invertire la rotta", "anzitutto con il Pnrr: il 55% delle risorse totali che il Piano stanzia per le infrastrutture vengono destinate al Mezzogiorno. Abbiamo poi approvato il decreto Sud che mette in campo strumenti e risorse aggiuntive. Si apre una nuova stagione di investimenti con la consapevolezza che se riparte il Sud, riparte anche l'Italia", ha concluso.