Incidente sul lavoro a Lamezia Terme: morto operaio in una fabbrica nella zona industriale

Lamezia Terme, tragedia sul lavoro: muore operaio 53enne caduto da un’impalcatura

LAMEZIA TERME – Tragedia nella zona industriale di Lamezia Terme, dove un operaio di 53 anni, Roberto Falbo, ha perso la vita cadendo da un’impalcatura all’interno di una fabbrica di mangimi. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi e ha sconvolto l’intera comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, Falbo era intento a svolgere le sue mansioni quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Il colpo è stato fatale: all’arrivo del personale sanitario del 118, l’uomo era già privo di vita. Inutili i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dello Spsal – il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – per eseguire i rilievi e verificare le condizioni dell’area in cui è avvenuto l’incidente. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha immediatamente aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Sicurezza sul lavoro: ancora una vittima

L’incidente riporta drammaticamente all’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori industriali e produttivi. Roberto Falbo, lavoratore esperto e conosciuto tra i colleghi, lascia nel dolore familiari, amici e una comunità che si stringe attorno alla sua memoria.

Mentre proseguono le indagini, cresce la richiesta di maggiori controlli e misure preventive per evitare che simili tragedie possano ripetersi. Gli ispettori dello Spsal stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto, dalla struttura dell’impalcatura alle eventuali condizioni di rischio presenti nello stabilimento.

Un dolore che scuote Lamezia

“Una vita spezzata mentre svolgeva il proprio lavoro, con dignità e dedizione. È inaccettabile morire così”, commentano alcuni colleghi accorsi sul luogo dell’incidente.

La notizia della morte di Roberto Falbo si è diffusa rapidamente in città, suscitando cordoglio e indignazione. La sua scomparsa è un richiamo forte alla necessità di rafforzare la cultura della

prevenzione degli infortuni sul lavoro, troppo spesso trascurata.