L’antivirus della legalità nella donazione al ‘Pugliese-Ciaccio’ della Union Frigo

CATANZARO 9 APRILE - E’ dura per tutti. Il periodo mette alla prova tutti i livelli della società. Dal dipendente all’imprenditore, senza ovviamente dimenticare tutti gli operatori sanitari che vivono praticamente in trincea da oltre un mese e mezzo senza conoscere giorno o notte.

Tutti soffrono il necessario stop delle attività, in ragione del mettere in salvo il bene superiore della salute ed in confronto con una brutta epidemia che non risparmia nessuno se non la si affronta con gli strumenti giusti e le necessarie precauzioni igienico-sanitarie.

Per combattere al meglio questa guerra contro un nemico invisibile è necessario, dunque, avere gli armamenti giusti. Soprattutto negli ospedali impegnati freneticamente a garantire l’ordinario e lo straordinario.

Tante sono le aziende che in questo periodo hanno aiutato i nosocomi impegnati nella lotta al Covid-19, contribuendo ed impegnandosi con donazioni economiche o di materiale, tra questi esempi virtuosi balza evidente la concretezza del gesto operato dalla Union Frigo srl, operante nel trasporto di prodotti agroalimentari, sequestrata nel 2011 alla criminalità organizzata, uscita dall’amministrazione giudiziaria ed acquisita di recente da un nuovo gruppo imprenditoriale, che in persona degli amministratori ing. Roberto Calbi e dott. Claudio Volponi, col direttore dott. Francesco Gioffrè, ha donato materiale sanitario necessario al personale medico del reparto malattie infettive dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio”, nelle mani del primario dott. Lucio Cosco, cui è andato il ringraziamento e sostegno di un’azienda impegnata, quotidianamente, con tutti i suoi dipendenti a garantire l’approvvigionamento nella filiera alimentare. Da parte sua, il ringraziamento del dott. Cosco a questa azienda che ha saputo ritrovare i binari della legalità ha rimarcato la concretezza ed il valore del gesto ricevuto, assicurando il massimo impegno a tutela della salute pubblica.

Carlo Talarico