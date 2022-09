Coronavirus, l'associazione FAR a disposizione degli over 65 anni

Il Coronavirus è una cosa seria, possiamo sconfiggerlo ma serve responsabilità. In particolare la Protezione Civile chiede agli over 65 di ridurre il più possibile la socializzazione e, soprattutto, di non frequentare luoghi affollati. Si chiede inoltre alle reti sociali di attivarsi per venire incontro alle esigenza degli anziani nel rispetto delle regole per evitare il contagio e proteggere chi è più fragile. L'associazione FAR di Catanzaro si è immediatamente attivata per venire incontro a chi ha bisogno di ricevere in casa medicine e spesa.

L'associazione è disponibile, inoltre, ad arruolare nuovi volontari. Per informazioni fracri10@gmail.com o tel. 3385075214, 3884926953.





Saverio Fontana