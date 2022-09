L'Atalanta vola. Roma battuta e quarto posto blindato

BERGAMO, 15 FEBBRAIO 2020- Vola l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che vince in rimonta 2-1 e allontana la Roma da quel quarto posto che vale la Champions League. I bergamaschi partono forte e dopo 15-20 minuti hanno già costruito almeno 3 palle-gol, ma tra lo stupore generale, é la Roma a passare in vantaggio con un gran gol di Edin Dzeko, bravo a rubare palla a Palomino, a difendere lo spazio, e a calciare dai 23 metri. Gollini battuto e 1-0 Roma. Gasperini urla e capisce che qualcosa dovrà essere cambiata nel secondo tempo.

L'Atalanta riparte fortissimo e al minuto 52 sugli sviluppi di un corner, trova il gol del pari proprio con Palomino. I bergamaschi sentono l'odore del sangue e spingono come forsennati. Al minuto 59 ecco il gol di Pasalic: Gomez recupera palla, serve Pasalic che dal vertice desto dell'area di rigore calcia a giro agli incroci. Pau Lopez non ci arriva e l'Atalanta passa in vantaggio. Gasperini chiede maggior possesso palla e verticalizzazioni per Gomez e Ilicic, ma Smalling e Fazio reggono. Nel finale la Roma ci prova, ma i bergamaschi riescono a conquistare tre punti molto importanti. Gasp vola al quarto posto, l'Atalanta é viva e si vede.