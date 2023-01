Lavori in via Cilea, i residenti potranno usufruire del parcheggio dell'Amc di Bellavista

L’amministrazione comunale informa che, per limitare i disagi conseguenti all’intervento di demolizione dell’ex scuola di via Cilea, i residenti della stessa via possono usufruire gratuitamente del parcheggio Amc di Bellavista fino al termine dei lavori. In considerazione dell’eccezionalità della circostanza, gli aventi diritto possono esporre, all’ingresso del parcheggio, qualsiasi documento utile che ne attesti la residenza.

Si ricorda che l’ordinanza della Polizia locale, in vigore fino al 26 gennaio prossimo, ha disposto: il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati in via Cilea, nel tratto compreso dall’intersezione di via D. Marincola Pistoia e il civico 27 con restringimento della carreggiata; in via Carlo V, nel tratto compreso il civico 168 e l’intersezione con Porta di Mare, il divieto di sosta con zona rimozione sul lato sinistro, rispetto al senso di marcia, e nello stesso tratto, lato destro, l’istituzione di parcheggi in linea rispetto alla carreggiata; il divieto di sosta con zona rimozione in via Domenico Marincola Pistoia, lato sinistro rispetto al senso di marcia, dal civico 9 al civico 13.

SCALISE: SCAVI PER POSA FIBRA, LE DITTE AUTORIZZATE DEVONO RIPRISTINARE IL MANTO STRADALE

Le ditte responsabili degli interventi di scavo in città, per la posa della fibra ottica, devono al più presto provvedere alla bitumazione delle sedi stradali, in attesa del completo ripristino a regola d’arte entro la primavera. E’ l’impegno che l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Scalise, ha strappato in occasione di un incontro con i rappresentanti delle imprese autorizzate dall’amministrazione per interventi appaltati sul territorio dalle società di servizi. “Continuano a pervenire numerose segnalazioni – commenta Scalise - in merito ai lavori che le ditte stanno effettuando in tutta la città, lasciando spesso le nostre strade in cattive condizioni dal punto di vista del decoro e della sicurezza. Come previsto dai decreti nazionali, oltre che dal disciplinare comunale, le stesse imprese sono obbligate a garantire il pieno ripristino del manto stradale. In attesa che le condizioni meteo consentano un totale assolvimento di questo onere, l’amministrazione ha inteso sollecitare ai responsabili l’urgenza di intervenire nell’immediato per rimuovere le situazioni di pericolo generate dalla presenza di buche o intralci per la circolazione e segnalate dagli uffici competenti. Auspichiamo, dunque, che le imprese autorizzate per ogni intervento di scavo provvedano a rimettere in sicurezza le strade. Ad ogni modo – conclude l’assessore - l’amministrazione vigilerà attivando tutti gli strumenti di controllo e rivalsa previsti dalla normativa”.