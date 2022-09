Lavoro: Orsomarso, potenziati centri impiego, 500 assunzioni

CATANZARO, 27 AGO - "In un solo anno di lavoro siamo riusciti a superare la situazione di stallo determinata da chi ci ha preceduto e ad ottenere l'importante obiettivo, atteso già dal 2018, di presentare e vedere approvato dal ministero il Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, che riguarda le dotazioni tecnologiche e infrastrutturali, ma soprattutto l'assunzione di centinaia nuove professionalità".

E' quanto afferma l'assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto insieme al Dipartimento nonostante le difficoltà legate alla pandemia. "Grazie al piano, che prevede l'utilizzo di risorse ministeriali - prosegue - sarà possibile assumere, attraverso concorsi pubblici, 537 nuovi operatori complessivi che dovranno erogare i servizi a cittadini e imprese.

Inoltre il Piano prevede un consistente investimento per l'ammodernamento fisico e tecnologico delle sedi dei centri per l'impiego, e in collaborazione con i comuni che ospitano gli uffici territoriali si sta già lavorando per l'individuazione di nuovi locali di proprietà degli enti territoriali da adibire a sede dei centri con risorse per 33 milioni di euro, prevedendo anche la possibilità di attivare nuove sedi dei CPI, con priorità ai bacini territoriali più distanti dalle sedi esistenti".