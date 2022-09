Lavoro: Re David (Fiom), domani grande giornata di scioperi

ROMA, 29 LUG - Proseguono, fino a domani, gli scioperi dei metalmeccanici contro i licenziamenti nell'ambito della mobilitazione indetta a livello nazionale: "Il lavoro non si tocca". Così la Fiom-Cgil in una nota. Ieri si sono svolti gli scioperi in Basilicata nel territorio di Melfi e in tutta la Provincia di Pistoia dove si è tenuto un presidio davanti all'azienda Maf. Mentre oggi sono scesi in campo i metalmeccanici dell'area di Avellino, del territorio di Messina e del polo petrolchimico di Priolo a Siracusa. Fino a domani decine di aziende del polo industriale di Torino organizzano scioperi in tutto il territorio.



E proprio per domani è in programma "una grande giornata di scioperi e iniziative di mobilitazione". Sarà la volta delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici dell'Abruzzo nella Provincia di Teramo, dell'Umbria a Perugia, della Campania a Napoli, Benevento, Caserta e Salerno, della Basilicata nell'area di Potenza, della Sicilia a Palermo, della Lombardia nella Provincia di Bergamo, del Piemonte a Cuneo, e infine del Trentino- Alto Adige a Bolzano e della Valle D'Aosta nel territorio di Aosta. Si fermeranno sempre domani tutte le aziende metalmeccaniche delle Marche, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, domani sarà a Napoli.



La mattina parteciperà dalle ore 10 all'assemblea unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool, in presidio permanente, allo stabilimento di via Argine. Mentre nel pomeriggio sarà presente alla manifestazione cittadina organizzata unitariamente da Fim- Fiom- Uilm Napoli e Campania a Castellammare di Stabia in difesa del cantiere navale. Alle ore 18 il corteo si muoverà dai cancelli dello stabilimento di Fincantieri, piazza Amendola, per arrivare alla Villa Comunale.