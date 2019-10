Lazio, Uefa apre procedimento per 'condotta razzista' tifosi Roma, Petrachi chiede scusa a donne

ROMA, 8 OTTOBRE - L'Uefa apre un procedimento disciplinare nei confronti della Lazio, in relazione al "comportamento razzista" di alcuni tifosi durante il match d'Europa League col Rennes. Petrachi chiede scusa: "Non era mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne", afferma il ds della Roma. Oggi le azzurre sfidano la Bosnia Erzegovina nelle qualificazioni a Euro 2021. Azzurri invece a Coverciano.

Fonte immagine (Corriere TV)