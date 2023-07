“Le cose che abbiamo in comune”: campus estivi gratuiti per contrastare la povertà educativa

Musica, moda e arte. Nove settimane di attività ed esperienze interdisciplinari e inclusive: è il campus estivo gratuito “Le cose che abbiamo in comune” pensato per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e promosso dall’associazione Lop Lop insieme a CBM Italia - organizzazione umanitaria impegnata nell’inclusione delle persone con disabilità in Italia e nella prevenzione e cura delle disabilità visive nei Paesi del Sud del mondo - al Museo Popoli e Culture, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Dal 12 giugno all’8 settembre, i più piccoli avranno la possibilità di conoscere meglio Milano, anche attraverso la scoperta degli oggetti della collezione del Museo Popoli e Culture, che custodisce al suo interno una vasta collezione di beni provenienti da Asia, Africa, Oceania e America Latina.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare bambini e bambine sul tema della cultura e della cittadinanza globale e contrastare la povertà educativa: oggi infatti solo il 36% dei minori in Italia (fonte Openpolis 2022) può concedersi opportunità culturali, e tra coloro che restano esclusi ci sono bambini e bambine con disabilità, particolarmente esposti al rischio di isolamento sociale. Da qui la necessità di strutturare proposte inclusive attraverso laboratori che incoraggino riflessioni e azioni sulla pratica dell’inclusione e facilitino la lettura della città di Milano come uno spazio ricco di significati e contenuti culturali anche nei quartieri meno centrali.

Il programma del campus presenta attività che valorizzano la dimensione multisensoriale e lavorano sulla diversità come risorsa, nel tentativo di abbattere le barriere emotive, fisiche, linguistiche e culturali: dal mondo della musica con il laboratorio “Dai tamburi al rap milanese” si passa a quello del fashion con “La moda e il vestito come elemento caratteristico di ciascuno” fino all’arte pubblica “Dalla street art di Milano ai fregi dei templi in Asia”.

I laboratori si svolgono presso la sede delle Missionarie dell'Immacolata (via Masaccio, 20) nel mese di giugno e a Cascina Merlata (via Pierpaolo Pasolini, 3) da luglio a settembre. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00 (con possibilità di accogliere i bimbi già dalle 8.30), la giornata tipo prevede: al mattino, dopo l’accoglienza, giochi e merenda, attività laboratoriali alla scoperta della città, pranzo al sacco, un’ora di gioco libero e a seguire altri laboratori. Sono a carico delle famiglie solo la merenda e il pranzo al sacco.

La partecipazione al campus è gratuita, per maggiori informazioni e per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/1Bhau3wxevC9zNLu_YheCPvaq0cPyfxUiHQ5Wih6iKIQ/viewform?edit_requested=true

www.cbmitalia.org