“Le dimensioni psicologiche della creatività" continua con il terzo appuntamento con la scrittrice Chiara Gamberale

TORINO 11 OTT. - L’Ordine degli Psicologi del Piemonte (OPP), in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, presenta il terzo appuntamento nell’ambito di “Zone cieche e punti di luce. Le dimensioni psicologiche della creatività”: un ciclo di incontri che mira ad esplorare il legame tra psicologia e processo creativo. Il progetto, avviato lo scorso febbraio, è aperto a tutte e tutti e vede la rinnovata partecipazione di una delle scrittrici tra le più brillanti e amate della letteratura italiana contemporanea: Chiara Gamberale.

Attraverso le pagine di romanzi e saggi ricchi di risonanze psicologiche, i partecipanti sono guidati in un percorso che li porta ad esplorare il ruolo della psicologia nei processi creativi. I primi due incontri, svoltisi nei mesi di febbraio e marzo, hanno indagato, rispettivamente, il rapporto tra creatività e storia personale (con Chiara Gamberale) e le dimensioni creative nella grande letteratura di viaggio (con Emanuele Trevi). Il terzo incontro, in programma il 13 ottobre, approfondirà ulteriormente il ruolo della creatività nell’attrazione sentimentale e nella nostra continua battaglia tra ferite e speranze. Il ciclo di incontri continua a invitare a esplorare le proprie “zone cieche”, per comprenderle come occasioni di rinascita creativa verso i propri “punti di luce”, spesso sconosciuti anche a noi stessi.

Riccardo Bernardini, Psicologo e Psicoterapeuta, Segretario dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, dialogherà con la scrittrice Chiara Gamberale attorno ai suoi testi più “psicologici”: La zona cieca (Bompiani, 2008; Feltrinelli, 2017), Per dieci minuti (Feltrinelli, 2013) e Adesso (Feltrinelli, 2016). Con letture dell’attrice Elettra Mallaby.

L’incontro si terrà presso la Sala Grande della Fondazione Circolo dei lettori, in Via Bogino, 9, Torino. L’ingresso all’evento è gratuito, previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo info@circololettori.it o contattando il numero 011-8904401. Con la Carta Plus del Circolo dei lettori è possibile prenotare il proprio posto nelle prime file dedicate.

Programma

Giovedì 13 ottobre 2022 (ore 21:00) – Zone cieche e punti di luce

Chiara Gamberale in dialogo con Riccardo Bernardini; letture di Elettra Mallaby.

L’autrice di La zona cieca, Per dieci minuti e Adesso accompagna i lettori nella ricerca di parole che ci parlino delle leggi interiori che regolano l’attrazione, il sesso, la battaglia continua tra le nostre ferite e le nostre speranze, attraverso tre storie di rinascita: Lidia e Lorenzo, il cui bisogno di essere amati permette all’altro di entrare in contatto con la loro “zona cieca”, la parte di noi dove ognuno è sconosciuto a sé stesso. Chiara, abituata a identificare la propria vita con ciò che ora non esiste più, per un mese intero, ogni giorno, per dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta prima, arrivando ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato. Lidia e Pietro si incontrano e, rinunciando a ogni certezza, si fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi.

Note di approfondimento

Chiara Gamberale ha esordito come scrittrice nel 1999 con il suo primo romanzo, Una vita sottile. Ha lavorato come conduttrice televisiva e radiofonica, affiancando un’ampia produzione letteraria che include, tra gli altri, i bestseller Una vita sottile (1999; 2018), Le luci nelle case degli altri (2010), Per dieci minuti (2013), Adesso (2016), La zona cieca (2008; 2017), L’isola dell’abbandono (2019), Come il mare in un bicchiere (2020) e il più recente, Il grembo paterno. È co-autrice, con Massimo Gramellini, di Avrò cura di te (2014), di ispirazione junghiana.