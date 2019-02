Le fiamme dopo un'esplosione, donna e bambino morti per incendio a Lione

LIONE 10 FEBBRAIO - Le fiamme si sono sviluppate in un edificio nella parte sud della città dopo un’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni lo scoppio sarebbe avvenuto in una panetteria al piano terra e il rogo poi avrebbe raggiunto i piani superiori

Almeno due morti e quattro feriti: è questo il bilancio di un incendio che è scoppiato ieri in un edificio di Lione. Le vittime, secondo i media locali, sono una donna e un bambino. Il rogo si è sviluppato dopo un’esplosione, ma le cause dello scoppio non sono ancora chiare.



L’esplosione in una panetteria

L’incendio ha interessato un palazzo in rue de Vienne, nella parte sud di Lione. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta in una panetteria al piano terra dell’edificio e poi le fiamme avrebbero raggiunto anche alcuni piani sopra. Oltre alle due vittime, un bambino e una donna, i soccorritori francesi hanno riferito che ci sono altre quattro persone rimaste ferite.