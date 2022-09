Le Migliori Squadre di Calcio della Calabria

Come ormai ben sappiamo, il calcio è uno sport che conta milioni di appassionati distribuiti su tutta Italia. Fra chi ama scommettere e chi preferisce seguire le partite in diretta, i migliori siti web di scommesse offrono un servizio completo per tutti gli appassionati di questo famosissimo sport.

Infatti, fra bonus, promozioni e offerte, le possibilità di scommessa presenti sui vari bookmaker operanti in Italia diventano davvero moltissime.

Ora però, dato che il calcio è diffuso e amato in tutto il Bel Paese, dedichiamo un po’ di attenzione a quelle che sono considerate al momento le squadre più forti della regione Calabria.

Il Crotone

Anche se le squadre non giocano nel campionato di Serie A, ciò non significa che non creino comunque forti emozioni nel cuore dei tifosi. Questo è il caso del Football Club Crotone, squadra che dal 1910 emoziona chi la segue. Caratterizzata dal simbolo rappresentate uno squalo, e dai suoi tipici colori rosso e blu, i cosiddetti Pitagorici vantano come inno una canzone di Rino Gaetano, cantautore nativo proprio di Crotone. Durante la stagione 2016/2017, la squadra calabrese riesce per la prima volta a guadagnarsi un posto nella Serie A italiana.

Il Reggina

Reduce da un recente cambio di commissario tecnico, il Reggina fu fondato nel 1914 e il suo simbolo è un’enorme R facilmente riconoscibile anche da chi non segue il calcio calabrese. Il colore caratteristico del team è l’amaranto, motivo per cui i calciatori sono conosciuti come ‘Gli Amaranto’. Fra le squadre calabresi, il Reggina è quella che può vantare più presenze consecutive nel campionato di Serie A a partire dal 2000, stiamo infatti parlando di nove anni in totale.

Per quanto riguarda l’inno, la canzone scelta è ‘Vai Reggina’ composta da Raffaello Di Pietro.

Il Cosenza

Il Cosenza Calcio, con un lupo come simbolo, è una società calabrese fondata nel 1912. Sulla divisa dei giocatori si possono notare i colori rosso e blu. Proprio per via dei colori principali i calciatori vengono comunemente chiamati Rossoblù, oppure ‘Lupi della Sila’ se si fa riferimento al simbolo della società. Inoltre, Lupi Alé è l’inno composto da Noce, Grazioso e De Lio e cantato dai tifosi per supportare la loro squadra.

Per finire, il Cosenza non è mai riuscito a raggiungere la Serie A, bensì il massimo livello che è riuscito a raggiungere è quello della Serie B.

Il Catanzaro

La società del Catanzaro fu creata nel 1927 e da allora è facilmente riconoscibile sia grazie al simbolo rappresentate un’aquila reale che grazie al giallo e al rosso che decorano le divise dei calciatori. Fra i nickname più utilizzati per far riferimento alla squadra ci sono ‘Le Aquile del Sud’, ‘I Giallorossi’, oppure ‘Regina del Sud’.

Come inno viene utilizzata una canzone di Piero Ciampi e Pino Pavone intitolata ‘Aquile’. Un’interessante curiosità è che questa squadra è stata il primo team calabrese a raggiungere il campionato di Serie A, anche se, al contrario di altre squadre della regione, il Catanzaro vi è rimasto per solo una stagione.