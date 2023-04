Le tante facce del lavoro da remoto: come registrare lo schermo

Una call con i clienti, una riunione da remoto, un videocorso e una sessione di gaming. Cosa hanno in comune tutte queste azioni? Si fanno tramite uno schermo, del computer o dello smartphone, ovviamente, ma spesso devono anche essere riviste o condivise. Per questo, sapere come registrare lo schermo in diretta e come editare i video è una competenza utilissima da acquisire.

Ci sono diverse applicazioni che permettono in automatico di registrare le video chiamate, ma questa funzione non sempre rispetta tutte le esigenze. Per esempio può essere utile registrare schermo zoom lasciando fuori dall’inquadrature altre cartelle o app, oppure registrare la voce da un microfono specifico.

Per ottenere questi risultati non è obbligatorio diventare video maker, basta conoscere gli strumenti giusti. Tra i migliori software gratuiti per registrare schermo su Windows/Mac/Linux va sicuramente citato Filmora, della casa di produzione Wondershare. Il brand è leader nella creazione di tool per la creatività digitale, facili da usare per chi è alle prime armi e completi per coloro che cercano il miglior risultato possibile.

Oggi registrare lo schermo in diretta può avere implicazioni molto importanti, considerando la diffusione delle videochiamate in ambito professionale: avere copia di una riunione col proprio team oppure di un incontro con il proprio cliente significa acquisire una documentazione di quanto si è detto. In tutti questi casi, Filmora rappresenta la soluzione giusta.

Registrare in diretta

Come fare una diretta e senza che gli utenti vedano proprio tutto ciò che accade sul pc? Uno dei problemi quando si fa una video lezione oppure si vuole registrare schermo di videogaming è quella di riuscire a mostrare agli utenti solo la parte di interesse tralasciando il “dietro le quinte”, ovvero altre icone o programmi utili solo a chi sta creando il video.

Filmora è il miglior programma per registrare lo schermo su computer anche perché basta un clic per attivarlo e in un momento ti permette di indicare quale sia la parte di schermo da registrare, lasciando fuori dalla registrazione porzioni di video che creerebbero solo confusione. In questo modo potrai aprire cartelle o file durante la registrazione senza che gli utenti, nemmeno coloro che ti seguono in diretta, se ne accorgano.



Le funzioni per i videocorsi

Il mercato della formazione online è uno dei più redditizi. Chiunque può oggi costruire il suo videocorso anche senza possedere grandi competenze tecniche. Con Filmora è molto facile scegliere quale deve essere la fonte della voce da registrare, per esempio le cuffie invece del microfono del pc, in modo da tralasciare eventuali rumori ambientali. C’è anche la possibilità di cambiare colore al mouse, così sarà più facile seguire la freccia mentre si spiegano dei grafici o delle illustrazioni.

Il boom del gaming sui social

Uno dei fenomeni di questi ultimi anni sono i gamer diventati star del web. Si tratta di esperti di videogiochi che hanno davvero trasformato quello che era solo un hobby in una professione spesso molto redditizia. I loro video contengono sessioni di gioco durante le quali danno trucchi e consigli; oppure si basano sulla comicità e rendono divertenti le loro avventure virtuali.

In ogni caso, serve una applicazione che permetta di registrare lo schermo del pc e contemporaneamente loro stessi tramite webcam. Filmora è uno dei migliori programmi per registrare schermo su windows 11 il gioco è in funzione e il gamer in primo piano mentre parla.

Editor di video

Nel gaming la registrazione in presa diretta è di solito sufficiente per creare un contenuto spendibile sul web. Nulla però vieta di editare il video in un secondo momento, aggiungendo effetti o tagliando alcune parti.

La stessa funzione è utile nel caso di video lezioni: molto spesso si effettua una registrazione senza pubblico e in un secondo momento la si diffonde sul web. E’ quindi possibile tagliare alcune parti, cambiare il montaggio o inserire immagini, grafici o spezzoni di altri video.