Lega: Salvini, adoro gioco di squadra ma ci metto la faccia

ROMA, 27 JAN - "Otto consiglieri regionali su 9 non è malaccio. Io adoro il gioco di squadra ma per natura ci metto la faccia, non mando avanti gli altri né quando vinco né quando perdo. Ho fatto 150 incontri in questa campagna elettorale e credo che sia dovere dei politici incontrare la gente.

Non sono io che faccio roba strana, sono gli altri che non esistono. Renzi ad esempio non si è mai visto né in Emilia-Romagna né in Calabria".

L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io, in onda su Radio Rai 1, rispondendo a una domanda sui rapporti con il resto del centrodestra.