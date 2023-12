Legge di Bilancio, presentato emendamento per il rifinanziamento del Piano Nazionale Demenze. Federazione Alzheimer Italia: “doveroso atto di continuità per 1.480.000 famiglie, ci auguriamo che venga approvato”

15 dicembre 2023 – Katia Pinto, presidente della Federazione Alzheimer Italia, commenta la notizia della presentazione in Commissione Bilancio al Senato di un emendamento per la dotazione del Fondo per l’Alzheimer e le demenze di 5 milioni per il 2024 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

“Abbiamo appreso con grande soddisfazione dell’esistenza di un emendamento per il rifinanziamento del Piano Nazionale Demenze, presentato dalla maggioranza. Siamo felici che il Governo abbia deciso di ascoltare le tante richieste, compresa quella della Federazione Alzheimer Italia. Se - come ci auguriamo - l’emendamento verrà approvato, 1.480.000 persone con demenza, i loro familiari e caregiver potranno contare su di un supporto in più nel loro duro cammino.

Riteniamo che il rifinanziamento del fondo per l’Alzheimer e le demenze sia un doveroso atto di continuità per fare in modo che quanto fatto sin qui non vada sprecato e per implementare sempre nuovi e più efficaci interventi.

Da oggi sino all’approvazione della legge di bilancio continueremo a vigilare e a far sentire la nostra voce affinché questa promessa venga mantenuta e l’emendamento passi ufficialmente. Saremo poi subito pronti a lavorare a fianco delle Istituzioni perché questi fondi vengano investiti in interventi in grado di incidere concretamente e il più presto possibile sulle vite delle persone con demenza e dei loro familiari”.

Federazione Alzheimer Italia, rappresentante unico per l’Italia di Alzheimer’s Disease International (ADI), è la maggiore organizzazione nazionale non profit dedicata alla promozione della ricerca scientifica sulle cause, la cura e l’assistenza per la malattia di Alzheimer e la demenza, al supporto dei malati e dei loro familiari, alla tutela dei loro diritti, alla partecipazione alla programmazione della politica sanitario-sociale. Riunisce e coordina 43 associazioni locali che si occupano di demenza. Lo slogan della Federazione “La forza di non essere soli” descrive la sua volontà e la necessità di creare un’alleanza che impegni istituzioni, medici, operatori sanitari e sociali, associazioni di malati e carer a lavorare insieme con un unico obiettivo: “migliorare la qualità di vita delle persone con demenza e delle loro famiglie”.

In 30 anni di storia, la Federazione ha creato e sviluppato numerosi servizi e progetti: la help line Pronto Alzheimer; consulenze gratuite di tipo sociale, psicologico, legale, di terapia occupazionale; corsi di formazione per familiari, volontari, operatori sociosanitari. Dal 2016 è attivo il progetto “Comunità Amiche delle Persone con Demenza”: un’iniziativa sociale che al momento coinvolge 51 città italiane e che punta a mettere al centro la persona con demenza e la sua famiglia, combattendo lo stigma e l’esclusione sociale.