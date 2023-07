Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa: Formazione sulla rialimentazione nutrizionale nei disturbi alimentari

Grande successo per l’evento formativo, dal nome “rialimentazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione LEO vs DCA” messo in atto dal Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa, in collaborazione con la Dott.ssa Patrizia Rubino (Dietista, Presidente del CdA Dietisti CZ-KR-VV e Consigliere dell’Ordine TSRM-PSTRP con incarico alla Formazione). L’evento si è tenuto giovedì 18 maggio 2023 alle ore 15:00, presso l’Auditorium dell’I.C. Casalinuovo Catanzaro Sud ed ha visto il coinvolgimento attivo, come destinatari delle attività, 35 insegnanti della scuola insieme a circa 20 alunni delle scuole elementari e 10.

Il pomeriggio di formazione è stato introdotto, dal Dott. Vincenzo Maesano, Presidente del Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa., il quale ha ringraziato innanzitutto la Dirigente dell’istituto, dott.ssa Maria Riccio, per aver accolto positivamente l’iniziativa, inoltre le professoresse Binante Santa Serenella come responsabile di plesso e la professoressa Voci Silvana per l’impegno profuso e per aver consentito e fortemente voluto l’organizzazione della giornata formativa. Un ulteriore ringraziamento ai docenti, agli alunni ed ai genitori per la corposa partecipazione all’evento formativo.

La giornata formativa nasce in seguito alla volontà di un più ampio progetto di sensibilizzazione nazionale (TeSN), che il Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa ha sposato in pieno dal nome “Dove i Centimetri Angosciano – LEO vs DCA”.

“L’importante messaggio che vorrei arrivasse a voi docenti e genitori - afferma il Presidente Maesano – e che il problema del Disturbo del Comportamento Alimentare può essere contrastato attraverso un’educazione specifica sulla tematica, rivolta agli adulti, mirata alla prevenzione e ad un’eventuale cura degli stessi, evitando di focalizzarsi unicamente sullo stadio finale della malattia. L’idea della giornata formativa nasce proprio nell’ottica di aumentare la consapevolezza e la capacità di riconoscimento di tali disturbi nella popolazione, in particolare nelle famiglie e negli istituti scolastici. Al contempo rivestono un importante ruolo anche gli interventi formativi rivolti ai bambini e ragazzi poiché consentirebbero una buona conoscenza del proprio corpo e dei principi alimentari, che con un incremento dell’autostima, eviterebbero l’esordio e la diffusione dei disturbi alimentari.”

Ha poi proseguito la formazione la Dott.ssa Patrizia Rubino, aprendo con i docenti e i genitori un vero e proprio dibattito guidato, rispondendo a tutte le domande o dubbi sorti durante la giornata formativa.

L’evento si è concluso con l’augurio che eventi del genere possano ripetersi più volte e in un numero maggiore di scuole in modo da poter raggiungere un sempre maggior numero di docenti e genitori, per trasmettere una sempre maggiore consapevolezza.