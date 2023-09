Diserbo in Città: quartieri abbandonati a una crescita incontrollata della giungla urbana, consiglieri Levato e Costanzo Sollevano dubbi sulla programmazione

Levato e sergio Costanzo: interi quartieri ridotti a giungla, come viene programmato il diserbo in citta’?

“Arrivati quasi alla fine di luglio, ancora non c’è traccia di una programmazione trasparente delle attività di diserbo e di manutenzione del verde in ampi tratti della città che assomigliano sempre più ad una giungla". Lo affermano i consiglieri comunali Luigi Levato e Sergio Costanzo. "A nostra memoria, considerando i tanti anni trascorsi nell’amministrazione, non ricordiamo di essere mai arrivati fino ad estate avanzata con una situazione così disordinata per un servizio essenziale e reclamato a gran voce da tutti i residenti. E’ un problema che continua a trascinarsi senza soluzioni e le rassicurazioni di assessore uffici competenti sono finora cadute a vuoto. Ci chiediamo, allora, quali siano i criteri con cui siano stati calendarizzati i lavori di diserbo in città che procedono a macchia di leopardo e senza una logica. A risentirne di più sono intere zone come Cava, Signorello e Alli, mentre a Santo Janni e Siano si è intervenuti solo grazie alla coincidenza di feste ed eventi annuali. In passato, la programmazione che veniva effettuata consentiva di conoscere in anticipo le aree interessate e, già tra i mesi di giugno e luglio, la zona est veniva ripulita. Ad oggi, pare invece che tutto slitterà ad agosto, mentre la crescita incontrollata del verde rischia di causare disagi e problemi per pedoni e conducenti, oltre che essere un danno dal punto di vista del decoro urbano. Ci auguriamo che al più presto si possano vedere operatori a lavoro in questi quartieri, come in altri, dove l’assenza dell’amministrazione, nonostante tante segnalazioni, inizia ad essere percepita come un segnale di abbandono discriminatorio rispetto ad altre aree della città”. (Immagine archivio)