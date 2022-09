Levato: La categoria dei giostrai necessità sostegni immediati

CATANZARO 19 MAR- “Dopo essere già intervenuto chiedendo l’aiuto della Regione Calabria nel primo lockdown lo scorso anno, ancora una volta ribadisco la piena vicinanza agli operatori dei spettacoli viaggianti, in particolare la categoria dei giostrai che sta subendo sulla propria pelle la crisi dell’emergenza covid. Gli stessi sono scesi in piazza ieri per manifestare i propri disagi e chiedere gli aiuti necessari per risollevarsi, dopo tanti mesi di chiusura forzata delle loro attività”.

Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato (Catanzaro con Abramo). “Nonostante altre categorie abbiano ricevuto delle forme di sostegno – prosegue - quella dei giostrai dall’inizio dell’epidemia è rimasta abbandonata a se stessa e senza alcuna rassicurazione per il futuro.

Sono tante famiglie che vivono solo di questo, e che rappresentano un pezzo altrettanto importante del tessuto economico e produttivo anche del nostro territorio. L’auspicio, dunque, è che si possano prendere seriamente in considerazione le loro richieste di ristoro che meritano di essere attenzionate come avviene per tutti gli altri esercenti, considerato il lunghissimo stop con cui il settore è costretto a fare i conti”.