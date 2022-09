Via libera della Regina alla nuova vita di Harry e Meghan. Fase di transizione Regno-Canada, poi stop ai fondi reali

LONDRA 14 GEN - Via libera dei Windsor a "un periodo di transizione" verso "la nuova vita" che Harry e Meghan vogliono creare per la loro famiglia. In una nota diffusa dalla Corte a nome della regina dopo la riunione dei vertici della Royal Family britannica si sottolinea che i duchi di Sussex vogliono in prospettiva sganciarsi dai "finanziamenti pubblici" dell'appannaggio reale e che intanto si divideranno fra il Regno Unito e il Canada.