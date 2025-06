Libero e Virgilio Mail non funzionano: disservizi in tutta Italia, utenti infuriati

Tempo di lettura: ~2 min

ROMA, 11 giugno 2025 – Migliaia di utenti stanno segnalando problemi di accesso a Libero Mail e Virgilio Mail, due tra i principali servizi di posta elettronica italiani. Sin dalle prime ore del mattino, chi prova a collegarsi alla propria casella di posta riceve il messaggio di errore: "Il servizio Libero Mail non è al momento raggiungibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi."

I disservizi coinvolgono sia l’invio che la ricezione delle email, rendendo di fatto inaccessibili le caselle di posta elettronica associate ai domini @libero.it e @virgilio.it. La gestione dei due servizi fa capo a Italiaonline, che finora non ha fornito spiegazioni ufficiali sull'origine del malfunzionamento.

Boom di segnalazioni su Downdetector e sui social

Le prime segnalazioni sono apparse su Downdetector, piattaforma che raccoglie i feedback degli utenti sui servizi online. Nel giro di poche ore le notifiche sono esplose, confermando che il problema è diffuso a livello nazionale.

Sui social network, gli utenti non nascondono la frustrazione:

"Per l’ennesima volta Libero Mail non funziona ed è down. Che servizio vergognoso", scrive un utente su X (ex Twitter).

"Un’altra volta in down nel giro di 5 giorni? Dio vi fulmini!", commenta un altro con evidente rabbia.

Un problema ricorrente?

Non è la prima volta che i servizi di posta di Libero e Virgilio vanno incontro a problemi tecnici. Già nei mesi scorsi si erano verificati episodi simili di blocco dei servizi, causando forti disagi agli utenti, soprattutto a chi utilizza queste mail per lavoro.

Cosa fare in attesa del ripristino

Italiaonline non ha ancora diffuso una nota ufficiale né comunicato le tempistiche per la risoluzione del disservizio. Nell’attesa, gli utenti possono:

Controllare gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali di Libero e Virgilio;

Verificare lo stato del servizio su portali come Downdetector;

Usare temporaneamente caselle alternative (come Gmail, Outlook, Yahoo).

Conclusione

Il down di Libero Mail e Virgilio Mail rappresenta l’ennesimo caso di blackout dei servizi digitali essenziali. La mancanza di comunicazioni tempestive da parte del gestore contribuisce ad accrescere l’insoddisfazione degli utenti, molti dei quali stanno già valutando il passaggio ad altre piattaforme di posta elettronica più affidabili.