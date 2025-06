LIDO WAVE 2025: ROSS CLARKE-JONES, LA LEGGENDA DEL BIG WAVE SURF a Lido di Camaiore

Tempo di lettura: ~2 min

La terza edizione di Lido Wave, l'evento di punta del surf in Toscana, si arricchisce di un ospite d'eccezione: Ross Clarke-Jones, leggendaria figura del surf mondiale e primo non hawaiano a vincere il prestigioso Quiksilver Eddie Aikau Big Wave Contest nel 2001. Conosciuto nel mondo del surf come "Dark Bones" e "RCJ", il 58enne surfista australiano originario di Terrigal sarà protagonista dell'evento che si svolgerà dal 16 al 19 luglio a Lido di Camaiore, portando con sé oltre tre decenni di esperienza nelle onde più pericolose del pianeta.

UN PIONIERE DEL BIG WAVE SURFING

Clarke-Jones ha scritto pagine indelebili nella storia del surf affrontando giganti oceanici dalle Hawaii al Sudafrica, dall'Australia alla California. La sua carriera è costellata di imprese leggendarie, come quella del 28 gennaio 1998 alle Outside Log Cabins delle North Shore di Oahu, dove insieme al suo partner Tony Ray ha cavalcato onde tra i 15 e i 25 metri in una delle sessioni più epiche mai documentate.

Il surfista australiano è inoltre famoso per aver domato alcuni dei reef break più temuti al mondo, tra cui Shipsterns Bluff in Tasmania, Cow Bombie in Australia Occidentale e Pedra Branca. La sua presenza a Lido Wave 2025 rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati italiani di incontrare dal vivo una delle figure più rispettate del surf internazionale.

LIDO WAVE 2025: TRADIZIONE E INNOVAZIONE

L'arrivo di Clarke-Jones si inserisce perfettamente nel programma rinnovato di Lido Wave 2025, che quest'anno introduce il premio "Best Vintage Surf Item" nelle categorie t-shirt, tavola e fanzine-magazine, celebrando proprio quella cultura surf storica che campioni come RCJ hanno contribuito a costruire.

"Avere Ross Clarke-Jones a Lido Wave è un onore incredibile", dichiara Giorgio Croco, fondatore della community Lido Wave. "La sua presenza testimonia come la nostra manifestazione stia crescendo e guadagnando riconoscimento internazionale. RCJ non è solo un campione, ma un ambasciatore della cultura surf più autentica.”

UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI

Oltre alla presenza di Clarke-Jones, Lido Wave 2025 propone un calendario denso di appuntamenti: dalle gare notturne illuminate sul pontile di Lido di Camaiore alla tappa del Campionato Italiano Acque Libere FIN di sabato 19 luglio, fino agli stand espositivi, talk show e sfilate di moda che animeranno il lungomare versiliese.

La manifestazione gode del supporto dei main sponsor Kia e Acqua Silva. L'appuntamento con Ross Clarke-Jones e Lido Wave 2025 è dal 16 al 19 luglio sul pontile di Lido di Camaiore e presso la Galleria Europa. L’evento rientra nella rassegna LIDO ESTATE 2025 organizzata dal Comune di Camaiore in collaborazione con le associazioni balneari, albergatori e ccn di Lido di Camaiore