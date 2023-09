Lions Club Catanzaro Mediterraneo, Lelio V. Gallo nuovo presidente

“Dove c’è un bisogno c’è un LIONS”, sarà questa la priorità dell’azione del LIONS CLUB CATANZARO MEDITERRANEO. Fedeli a questo motto che nel mondo accompagna e individua l’opera e le iniziative dei Lions interrogandosi in quali direzioni muoversi per mantenere quella incisività di azione che è stata sempre loro riconosciuta, anche nella nostra Città il LIONS CLUB CATANZARO MEDITERRANEO festeggiando la XXI^ Charter ed il passaggio della Campana ha cristallizzato l’obiettivo da perseguire. Recependo il motto internazionale WE SERVE, il neo eletto presidente Lelio Valerio Gallo intende concretizzare appunto lo slogan “Dove c’è un bisogno c’è un LIONS”. Il neopresidente Lelio Gallo ha chiesto ai soci ed alle Istituzioni con la Presidenza del Consiglio Regionale rappresentata dall’On. Ernesto Alecci, massimo impegno per attuare interventi rivolti alle aree maggiormente colpite dalla povertà con conseguenze sui bisogni primari quali: cibo, vestito, salute, casa, lavoro, studio. Oltre a questa che è la povertà che conosciamo meglio, occorre intervenire decisamente su ulteriori povertà generate dalla non risposta a bisogni relazionali a causa di: solitudine, abbandono, trascuranza, dimenticanza, disagio.

Compito dei LIONS è di intervenire e quindi “sporcarsi le mani”

In questo compito saranno coinvolti i LEO che rappresentano il vivaio del Club annoverando i giovani LEO tra i 18 ed i 30 anni ed il cui presidente Stefano Mariano era presente alla Cerimonia.

Durante la cerimonia svoltasi nella splendida cornice della Tenuta Basilea lo scorso Sabato 5 Agosto che ha visto la presenza di importanti autorità civili il presidente ha quindi ringraziato tutti gli intervenuti tra cui l’immediato Past Governatore Franco Scarpino del Distretto 108YA (Campania Basilicata e Calabria) ed il neo governatore Pasquale Bruscino che ha chiuso i lavori.

Il Direttivo che affiancherà il Presidente Lelio Gallo nell’Anno Sociale 2023-2024 sarà così composto:

Segretario: Pierpaolo Pellegrino, Vice-Presidenti: Andrea Dominijanni e Loredana Badolato, Cerimoniere: Anna Mannarino, Coordinatore LCIF: Bruno Doria, Consiglieri: Mario Pezzi e Luigi Puccio, Leo Advisor: Enza Matacera, Responsabile Comunicazione: Nicoletta Politelli, Coordinatore di Programma: Peppino Mariano

Nella foto il Presidente Dr. Lelio Valerio Gallo