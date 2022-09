Lollobrigida: Bellanova Catalfo Franceschini vengano a Camere

ROMA, 4 APR - "Abbiamo chiesto che i ministri dell'Agricoltura Bellanova, del Lavoro Catalfo e del Turismo Franceschini vengano in aula per informare la Camera dei Deputati di quanto sta accadendo nei rispettivi settori di competenza".

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida al termine della cabina di regia tra governo e opposizioni che si è svolta questa mattina.

"E' noto che le associazioni di categoria nel settore agricolo abbiano denunciato i problemi relativi alla raccolta che metterebbero in crisi l'intera filiera. Allo stesso modo siamo di fronte a un evento catastrofico per il mondo del turismo che è stato il primo a pagare per l'emergenza Covid-19 e sarà l'ultimo in grado di ripartire.

Alla ministra del Lavoro Catalfo chiediamo che informi il Parlamento di quanto sta accadendo e si sta predisponendo per ovviare alle criticità dovute alla lentezza dell'erogazione della cassa integrazione e di quanto avvenuto sul portale dell'Inps.

Al governo abbiamo presentato proposte puntuali su tutti questi temi ma attualmente le risposte sono state inadeguate e troppo spesso condizionate da visioni ideologiche e da pregiudizi. Solo il dibattito parlamentare permetterà, nella piena trasparenza, di comprendere chi vuole e può risolvere tali problemi e in quale modo".