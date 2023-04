Luciano Ligabue: i due concerti nei club di Roma e Milano tutti i dettagli

Luciano Ligabue: i due concerti nei club di Roma e Milano registrano il sold out in meno di 10 minuti dall’apertura delle prevendite!

Sold out in meno di 10 minuti per i due concerti di LUCIANO LIGABUE, annunciati ieri a sorpresa e previsti giovedì 27 aprile al Largo Venue di Roma e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano, dove l’artista presenterà in anteprima live “RIDERAI” (Warner Music Italy), il nuovo singolo in uscita venerdì, che anticipa l’album di inediti previsto in autunno.

Il brano, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, è in pre-save e pre-add qui: https://wct.live/app/37134/ligabue-riderai

Italo Treno è Official Partner dei due live nei club.

Questi due concerti nei club saranno anche l’occasione per “scaldare i motori” in vista dei due imperdibili eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per gli eventi negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, sono disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it