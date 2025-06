MÜSA, dj e producer originaria di Castro Marina, torna con il suo nuovo singolo “Aliksir”

Tempo di lettura: ~2 min

Ascolta “Aliksir” su Spotify: http://tiny.cc/yitm001

Dopo l’uscita di “Hear That” (su Blanco y Negro Music), MÜSA, giovane DJ e producer originaria di Castro Marina (Lecce), presenta il suo nuovo singolo “Aliksir”, disponibile su Gas Records e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 giugno.

Il brano, intitolato “Aliksir” (dall'arabo al-iksir), richiama il mito dell'elisir di lunga vita, la pietra filosofale capace di trasformare il metallo in oro e di donare l'immortalità. Il sound di MÜSA in questo singolo è un mix avvolgente di melodie afro, techno e melodic, che trasporta l’ascoltatore in un vortice di emozioni intense e contrastanti.

Le parole di MÜSA sul nuovo singolo “Aliksir”:

“Volevo creare una linea melodica con toni afro/tribal, per renderla attuale, originale, potente e sorprendente. Qualcosa che lasci il segno, quel tocco inaspettato come un cocktail che conosci ma che, con l’ingrediente giusto, ti sorprende.

‘Aliksir’ sarà il tuo elisir melodico di lunga vita.”

Originaria di Castro Marina (Lecce), MÜSA si è appassionata alla musica elettronica a 21 anni, iniziando a lavorare nel mondo della notte. A 25 anni ha avuto il suo primo approccio con la console, e a 27 ha deciso di intraprendere ufficialmente la carriera da DJ. La sua musica spazia tra Elettronica, Tech House, Melodic Techno e Afro/tribal.

Nel 2022 ha iniziato a produrre, scoprendo una grande passione per la creazione musicale e melodica.

Pignola e perfezionista, MÜSA ama combinare il suo stile musicale con un’immagine che unisce eleganza ed eccentricità.

Nel 2024 pubblica i singoli “Crysis” e “Vibes on Vibes”, mentre nel 2025 “Hear That” e il nuovo brano “Aliksir” (su Gas Records).

Tra i suoi recenti DJ set: Parco Gondar (Gallipoli), Gus (Roma), Trust (Sanremo), I Due Merli (Bardonecchia), Vybe e Plastik (Ibiza), C’est la Vie (Gallipoli), Matilde Cafè (Taranto), ZUMA (Porto Cervo) e, prossimamente, al “Tomorrowland Academy Boom”.

