Mafia, sangue e terrore, 23 arresti anche il killer ufficiale di Cosa nostra (Video)

Mafia, 23 omicidi in 20 anni: 23 arresti a Catania operazione del ros, indagini anche su tre 'lupare bianche'

CATANIA - Carabinieri del Ros di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell'ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni '80 al 2007. Tra i casi dell'operazione 'Thor' ci sono anche un triplice omicidio, tre casi di 'lupara bianca' e il duplice omicidio di Angelo Santapaola e di Nicola Sedici.



Il Gip di Catania, dunque, ha emesso un'ordinanza che è frutto di un'imponente inchiesta coordinata dalla Dda etnea e condotta dai carabinieri del Ros. Fondamentali, per chiudere il cerchio su molti delitti, gli input dei collaboratori di giustizia. Ma ogni dettaglio sarà fornito nel corso della conferenza stampa convocata dal procuratore Carmelo Zuccaro.





In aggiornamento