Mafia: Eurispes, sottratti beni per 32 mld euro, serve holding. 'Una 'Iri 2' per valorizzare immenso patrimonio'

ROMA, 28 APR - Il valore complessivo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie ammonta a 32 miliardi di euro, pari all'1,8% del Prodotto interno lordo prima della crisi indotta dalla pandemia. Lo evidenzia l'Eurispes che propone di creare una holding per gestire al meglio questo patrimonio, "organizzata in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e con la vigilanza del sistema giudiziario antimafia". "Si tratterebbe - evidenzia l'Osservatorio permanente sulla sicurezza dell'Eurispes - di un' 'Iri 2' con il capitale più alto del capitale sociale di Eni, Enel, Assicurazioni Generali, Intesa San Paolo, Poste Italiane e Leonardo messi insieme. Una Holding articolata per settori di competenza affidati a manager di comprovata esperienza (come, ad esempio: immobiliare, produzione agroalimentare, agricoltura, distribuzione, servizi e ambiente). Certo - sottolinea - la valorizzazione di questo immenso patrimonio non sarebbe da subito disponibile per fronteggiare nell'immediato l'emergenza generata dall'epidemia da Coronavirus ma potrebbe rappresentare una delle risorse strategiche per uscire dalla crisi e rilanciare la nostra economia". "Una simile opzione strategica - prosegue l'Osservatorio - metterebbe d'accordo anche i due orientamenti di pensiero che si fronteggiano da anni sul tema della vendita dei beni confiscati, polarizzandosi tra chi preferisce monetizzare il valore dei beni sequestrati e confiscati con finalità meramente contabili e chi, invece, destina a fini sociali i beni sequestrati e confiscati anche allo scopo di fornire alla collettività un segnale di virtù civica". I beni mobili sottratti alle mafie ammontano ad un valore di 4 miliardi 336mila euro, dei quali 2 miliardi ed 85 milioni di euro sono cash, liquidità. La gestione patrimoniale di questi beni, tuttavia, segnala l'Eurispes, "ha prodotto nel complesso sinora solo 57 milioni 884mila euro". (ANSA).