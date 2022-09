Mafia: Gratteri, allarmante dato 15 comuni sciolti in Calabria

CATANZARO, 29 GIU - "Parlare di 15 comuni sciolti per mafia in Calabria, dal mio punto di vista, è un numero spaventoso e significa che la situazione è veramente grave e allarmante".

Lo ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri parlando con i giornalisti a margine dell'incontro su atti intimidatori agli amministratori locali svoltosi nella Prefettura di Catanzaro. "Se noi siamo quarti o quinti nelle graduatorie o primi o secondi per comuni sciolti per mafia - ha aggiunto Gratteri - non vuol dire nulla se non lo si rapporta al numero di abitanti.

La Calabria è circa un quarto di Milano. Noi siamo due milioni di abitanti e quindi sta in questo il dato spaventoso e allarmante che ci riguarda. Inoltre, dobbiamo sempre stare attenti su questi argomenti e in questi ambiti a non generalizzare. Gli atti intimidatori possono avvenire per due motivi: o perché si è veramente contro la 'ndrangheta e il malaffare, oppure perché durante la campagna elettorale si è scesi a patti, sedendosi intorno ad un tavolo, e poi non si sono mantenuti quei patti".

"Detto questo - ha sostenuto ancora il procuratore di Catanzaro - ricordo che appena mi sono insediato nel 2016 ho previsto un 'impennata dei comuni sciolti per mafia e purtroppo la storia mi ha dato ragione".

Secondo Gratteri, infine, nei comuni sciolti per mafia "bisognerebbe mettere dei commissari a tempo pieno 24 ore su 24 in modo tale che la gente non abbia nostalgia dell'ex sindaco colluso o mafioso".