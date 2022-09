Covid. Mafie: Gratteri, 'Nel mirino alberghi e locali in difficoltà'

CATANZARO, 29 GEN - "Nell'era del Covid nel mirino delle mafie ci sono alberghi, ristoranti e bar, che in questi mesi sono rimasti chiusi, soffrendo la crisi: e le mafie stanno iniziando a muoversi per rilevare a pochi soldi proprio le aziende in cirisi".



E' l'allarme lanciato oggi dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, in prima linea contro da tempo contro le mafie e la 'ndrangheta in particolare, intervenuto oggi online a un incontro con oltre 1.500 studenti delle scuole di Bergamo, promosso dal Centro di promozione della legalità e dall'Ufficio scolastico territoriale.



Gratteri ha spiegato come le forze dell'ordine siano più che mai sull'attenti, in particolare nel seguire i flussi di denaro: "Occorre monitorare le vendite fatte e chi sono gli acquirenti - ha spiegato Gratteri -. Anche se spesso le mafie lasciano formalmente i precedenti titolari, che lavorano per conto dei clan. E lo fanno sostituendosi alle istituzioni e approfittando dei problemi della burocrazia".