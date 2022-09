Maltempo: allerta arancione in Basilicata, Calabria e Campania.Temporali, nubifragi. Il dettaglio

Allerta arancione per il maltempo oggi in Basilicata, Calabria e Campania. Gialla in altre otto regioni d'Italia da oggi domenica 31 gennaio, venti nord-occidentali da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri tirrenici e appenninici, e su Basilicata e Calabria, specie settori tirrenici. Previsi, sempre dalle prime ore di domani, venti meridionali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Puglia, specie settori settentrionali e meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 31 gennaio, allerta arancione su parte della Campania, della Basilicata e della Calabria, l’allerta gialla sarà sui restanti settori di Campania e Basilicata, sulle zone tirreniche della Calabria, sulle aree nord-occidentali della Sicilia, sulla Puglia, sul Molise, sull’Abruzzo, sul Lazio e su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

situazione dalle ore 06:30 - La nostra Meteo Cronaca Diretta segue con attenzione la forte fase di maltempo che in queste ore colpisce alcune regioni del nostro Paese a causa di una perturbazione collegata ad un vortice ciclonico in viaggio dall'alto Tirreno verso l'area del medio Adriatico. Piogge a tratti forti sono in atto su molti tratti del Nordest come in Emilia Romagna, in Veneto e su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo inoltre nevicate a tratti moderate sopra i 900/1000m di quota sui comparti alpini più orientali.

Spostandoci verso il Centro Italia segnaliamo altre piogge sparse sulla Sardegna, lungo i litorali e le aree più settentrionali della Toscana e poi nel Lazio come a Roma e fino al Molise.

Ma il brutto tempo non risparmia nemmeno il Sud dove precipitazioni anche a carattere temporalesco sono in corso sulla Campania, la Calabria tirrenica e il nord della Sicilia.

Evoluzione prossime ore: ci sono dunque tutti i presupposti per vivere una giornata di festa all'insegna del tempo assai capriccioso. Nelle prossime ore, mentre sul Nordovest il tempo si manterrà più asciutto, insisteranno precipitazioni sparse a tratti anche abbondanti sull'area del Nordest segnatamente tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto. Piogge via via meno importanti in Emilia Romagna. Permarrà inoltre il rischio di nevicate sopra i 900m sui rilievi alpini più orientali.

Sulle regioni del Centro e del Sud, la pioggia sarà dominante praticamente ovunque anche se le precipitazioni più intense, localmente a sfondo temporalesco, colpiranno soprattutto la fascia tirrenica in particolare il sud della Toscana, il Lazio e tutto il comparto del basso Tirreno e dunque dalla Campania alla Calabria, fino al nord della Sicilia. Relativamente più asciutto invece il meteo sul comparto adriatico dove tuttavia consigliamo un ombrello a portata di mano.

Nel corso del pomeriggio e della sera poi, il quadro meteorologico inizierà gradualmente a dare segnali di miglioramento al Nord e sulla Toscana dove piogge seppur in fase di esaurimento continueranno comunque a bagnare il basso Veneto e la Romagna.



Non accennerà invece ad attenuarsi il maltempo sul resto del Centro e su gran parte del Sud con rovesci anche temporaleschi soprattutto tra il Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica.

Solo dalla tarda serata il tempo andrà migliorando anche al Centro mentre il Sud continuerà ad essere interessato di piovaschi sparsi ma anche da qualche temporale ancora una volta più probabile sul comparto del basso Tirreno.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana dal contesto meteo ancora un po' capriccioso su molte zone del nostro Paese. (iLMeteo

