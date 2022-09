Maltempo: Borrelli, in pochi giorni evacuati torneranno a casa

CROTONE, 23 NOV - "Noi auspichiamo che tutti gli interventi strutturali di prevenzione vengano realizzati ma non tocca alla protezione civile realizzarli".

A dirlo è stato Angelo Borrelli, capo della protezione civile, incontrando i giornalisti al termine della riunione svolta in prefettura a Crotone insieme al ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, al presidente ff della Regione Nino Spirlì ed ai rappresentanti parlamentari ed istituzionali di Crotone.

"La gestione dell'emergenza - ha detto Borrelli - è stata efficace. Stiamo intervenendo per portare la normalità nei territori. I nostri volontari operano già da ieri per ripulire cantine e case per garantire il ritorno di chi può rientrare. Chi non può rientrare è assistito dal Comune e quindi è garantita assistenza a tutta valutazione". A proposito dei tempi di ritorno alla normalità anche dal punto di vista infrastrutturale, considerate le numerose frane e i problemi viari della provincia, il capo della Protezione civile ha puntualizzato: "Non è il primo e non sarà ultimo evento alluvionale.

C'è una procedura rodata per garantire ripristini delle infrastrutture. In pochi giorni la popolazione evacuata tornerà nelle proprie abitazioni. Serve di più per interventi strutturali".

Dopo l'alluvione del 1996 che causò sei morti, a Crotone è stato progettato il cosiddetto Piano Versace che prevede la realizzazione di vasche di laminazione per contenere le piene dell'Esaro e mitigare gli effetti di dissesto idrogeologico. Piano che dopo 24 anni è stato realizzato in minima parte. "Il Piano Versace - ha detto Angelo Borrelli - è un intervento strutturale che deve essere realizzato. Noi auspichiamo che tutti gli interventi strutturali di prevenzione vengano realizzati ma non tocca alla protezione civile realizzarlo".