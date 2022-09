Maltempo concede tregua nel weekend, ma da lunedì torna neve. In arrivo due perturbazioni, precipitazioni soprattutto a Nord

ROMA, 27 MAR - Il vortice di bassa pressione responsabile della fase di freddo maltempo di questi ultimi giorni sta perdendo gradualmente energia e nel corso dell'ormai prossimo weekend lascerà spazio ad un clima primaverile, anche se non per tutti.

Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per il fine settimana.

Dopo un venerdì ancora piuttosto instabile per molte zone d'Italia, già da sabato mattina un provvidenziale aumento della pressione riporterà una maggiore tranquillità atmosferica, quanto meno al Nord. Non avremo cieli totalmente sereni, tuttavia un tiepido soleggiamento riuscirà comunque a regalarci alcune ore gradevoli. Al mattino qualche rovescio potrà attardarsi sulla Toscana meridionale, sulle Marche, nel Lazio, in Abruzzo, in Molise e sulla Sardegna, ma con tendenza ad un parziale miglioramento verso la serata.

Il quadro meteorologico si manterrà invece molto più instabile sulle estreme regioni meridionali dove piogge e locali temporali potranno minacciare la Campania, specie i settori più meridionali, la Sicilia e gran parte dell'area ionica. La situazione migliorerà solo verso la serata.

Attenzione alle temperature che faranno registrare un deciso incremento, più apprezzabile al Centro-Nord.

Arriviamo così alla giornata di domenica: anche nel corso della giornata festiva il sole primaverile sarà presente, ma purtroppo non sarà cosa per tutti. Assisteremo infatti ad un rapido aumento delle nubi dalle regioni alpine verso quelle prealpine con l'arrivo di rovesci e anche di qualche temporale. Nubi in aumento poi su tutta la Pianura Padana.

Col passare delle ore il tempo andrà peggiorando anche su Sardegna, Lazio e gran parte del Sud peninsulare. Anche su questi settori saranno possibili precipitazioni a carattere sparso e fenomeni temporaleschi, localmente accompagnati da grandine.

Altrove avremo un maggiore soleggiamento, seppur in un contesto di variabilità.

Dalla serata avrà luogo un ulteriore peggioramento su tutto il Nord per effetto di un nuovo afflusso d'aria più fredda che provocherà un vero e proprio brusco ribaltone, atteso soprattutto all'inizio della nuova settimana.

I termometri domenica aumenteranno ulteriormente e laddove si potrà godere di alcune ore in più di sole i valori massimi potranno raggiungere verso la soglia dei 20/22°C. Notizia segnalata da (ilMeteo)