Maltempo: freddo e neve a bassa quota nel cosentino. Al momento non sono segnalati disagi per la circolazione.

COSENZA, 15 GEN - Rovesci e piogge in pianura, fiocchi di neve a quote di collina. L'ondata di freddo artico proveniente dalla Russia sta interessando anche la provincia cosentina. Al momento, nevica anche a Cosenza, ma senza creare cumuli.

In queste ore moderato maltempo su buona parte sul Tirreno, mentre la neve sta interessando le zone collinari del cosentino sopra i 500 metri. La neve sta interessando i comuni della presila e i territori collinari e montani dell'hinterland di Cosenza. Per adesso pochi i disagi alla circolazione sulla Statale 107 dove la neve cade all'altezza di San Fili.

Polizia stradale e personale Anas stanno monitorando la situazione sia nei pressi della galleria Crocetta che nella zona di Celico e Camigliatello in Sila.