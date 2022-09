Maltempo: neve al nord, Autostrade attiva macchina operativa

ROMA, 31 DIC - Una nuova intensa perturbazione determinerà dalla prossima notte e fino alla mattinata del 2 gennaio nevicate, localmente anche abbondanti, sulle regioni del nord, con precipitazioni previste lungo i tratti autostradali gestiti da Autostrade per l'Italia di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con l'interessamento di circa 900 km della rete.

Per far fronte a questa situazione, Autostrade per l'Italia ha attivato la propria macchina operativa già da oggi con "l'impiego di circa 800 mezzi e 1.200 risorse nelle operazioni antineve". In base alle previsioni, le precipitazioni più intense sono attese tra il pomeriggio-sera di domani e la prima parte della mattina di sabato 2 gennaio. In queste fasi, afferma Autostrade, "è valutata come altamente probabile la disposizione, in accordo con il vigente Piano Neve e d'intesa con la Polizia Stradale, di divieti temporanei di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate lungo i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia".

Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore si raccomanda di "informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità; di programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche; di viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio".